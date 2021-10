Afrika Film Festival 2021: WWW – What a Wonderful World

Der Auftragskiller Kamel führt ein tristes Leben in seiner Penthouse, auf dessen Terrasse eine große Leuchtreklame eine Straße von Casablanca erhellt.

Seine Aufträge erhält er per Internet und nach vollbrachter Tat verbringt er seine Zeit meist mit der Gelegenheitsprostituierten Souad. Sie lebt in einer Trabanten-Siedlung am Stadtrand und träumt von einem besseren Leben in einer der schönen Villen, in denen sie als Putzfrau arbeiten muss. Ihre Freundin Kenza ist Polizistin und dirigiert den Verkehr an einer viel befahrenen Kreuzung der Stadt so leidenschaftlich wie ein Dirigent sein Orchester. Drei Charaktere, deren Lebenswege sich durch ihre Einsamkeit in der Großstadt und ihre Sehnsucht nach dem großen Glück kreuzen.

Regie: Faouzi Bensaidi; Frankreich/Marokko/Deutschland 2006; OF Arab./Frz. m. dt. UT; 99 min