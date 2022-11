Afrika Film Festival 2022: BASHTAALAK SA’AT

Der Titel eines ägyptischen Popsongs BASHTAALAK SA’AT (‚Ich vermisse dich manchmal‘) und ein Sonnet von Shakespeare SHALL I COMPARE YOU TO A SUMMER’S DAY hinterfragen Raum und Zeit der Erzählung.

Eine Erzählerin berichtet von einer Begegnung zweier Männer. Eine Liebesgeschichte – wo beginnt sie? Ein Blick, ein Lächeln, ein Rendezvous. Regisseur Mohammad Shawky Hassan adaptiert Geschichte und Handlung von Tausendundeine Nacht und erzählt eine queere Liebesgeschichte.

Dieser experimentelle Spielfilm spielt mit den Grenzen von Sprache und kulturellen Traditionen. Bereits vor seiner Premiere bei der diesjährigen Berlinale löste er heftige Kontroversen und Reaktionen in Ägypten aus.