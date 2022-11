Afrika Film Festival 2022: EATING WITH AFRICA

So unterschiedlich wie die verschiedenen Länder Afrikas, so vielfältig ist auch die afrikanische Küche. Typisch schwarzafrikanische Kochkünste findet man in Ost-, Zentral- und Westafrika.

Wenn es ein Gericht gibt, das “Toubabs” lieben, dann ist es Domodah, im Senegal „Maffé“ genannt. Meist wird es mit Lamm-, Rind- oder Hähnchenfleisch zubereitet. Selten wird es auch mit geräuchertem Fisch gekocht. Die Soße besteht hauptsächlich aus Erdnussbutter und Tomaten(-Mark). Aus dem Englischen übersetzt-Erdnusseintopf oder Erdnusseintopf, auch Maafe, Sauce d’arachide, Tigadèguèna oder Domoda genannt, ist ein Eintopf, der in Westafrika ein Grundnahrungsmittel ist. Gemüse Domodah (Maffé)-veganer Erdnusseintopf.

Gemeinsam wird Gemüse vorbereitet, geschnitten, gewaschen, geschnippelt…

gemeinsam gegessen.

Spezialität Afrikas: Dörrobst

Dörrobst ist in Afrika weit verbreitet. Getrocknete Äpfel, Aprikosen, Birnen, Mangos, Pfirsiche, Pflaumen, Trauben etc. werden gern als Nachspeise gegessen. Sie werden aber auch mitgekocht und geben afrikanischen Gerichten den typisch süßlichen Geschmack.

GUTEN APPETIT MIT AFRIKA!