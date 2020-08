Afrika Filmfestival

Die Corona Edition

11. September — 10. Januar 2021

In Kooperation mit dem Afrika Film Festival Köln.

Auch in diesem Herbst findet das Afrika Film Festival statt, mit hochqualitativen, anspruchsvollen Filmen die soziale und politische Situation in Afrika spiegeln, mit kreativen Workshops, Geschichten, Tanz und Musik aus Afrika. In einer Pandemiesituation werden die herausragenden Filme für eine begrenzte Zahl Zuschauer gezeigt

Zur Eröffnung zeigen wir den Dokumentarfilm MEU AMIGO FELA des brasilianischen Regisseurs Joel Zito Araújo über den legendären nigerianischen Musiker Fela Kuti , der die bis heute andauernde enge Beziehung der brasilianischen Diaspora zur Kultur des Kontinents Afrika dokumentiert. Mit disem Film von Joel Zito Araújo präsentieren wir BLACK CONTEMPORARY CINEMA aus Brasilien.

LUSALA von Mugambi Nthiga aus Kenia ist eine Mischung aus intimem Familiendrama und Psychothriller und das Debüt des kenianischen Schauspielers und Drehbuchautors Mugambi Nthiga, das sich mit der Urbanisierung und den Traumata des Landes Kenia befasst. Der junge Lusala wächst bei seinem gewalttätigen Vater auf dem Land auf. Nachdem er es schafft zu fliehen, wird Lusala von einer wohlhabenden Familie in der Metropole Nairobi adoptiert. Die Erinnerungen an die schrecklichen Kindheitserlebnisse verfolgen den Jungen jedoch immer wieder. Auch als er älter wird, lassen sich die Dämonen der Vergangenheit nicht so einfach austreiben.

In seinem sechsten Langfilm LE CHOIX D’ALI thematisiert Amor Hakkar schwierige Entscheidungen, mit denen der Protagonist Ali hier konfrontiert wird und die er ganz alleine treffen muss. Mit wenigen Worten wirft der Regisseur ein Licht auf Homosexualität, Islam und die Suche nach sich selbst.

Der Film der Regisseurin des Dokumentarfilms PARIS STALINGRAD Hind Meddeb, über Geflüchtete ohne Papiere, die in der französischen Hauptstadt auf der Straße leben und deren Lage sich während der Corona-Krise noch weiter verschärft hat, berührt ein sehr aktuelles Thema. Im Anschluß bereiten wir eine Begegnung mit IntegrationsInitiativen und Organisationen wie „Kein Mensch ist illegal“ vor.

Die Erfahrung aus dem von Pandemie erzwungenen Lockdown hat die Wichtigkeit des Äußeren in einer zivilisierten Gesellschaft gezeigt – die schief und krumm geschnittenen Haare der deutschen Politiker auf den Bildschirmen und Monitoren sahen aus wie ein Hilferuf nach einem Friseur. Und nicht umsonst waren die Friseure in der erster Reihe der Berufe, welche von der Quarantäne befreit wurde. Die Haarpflege wird aber doppelt so schwierig für die Besitzer der Afrohaare. Störrisch, wild, exotisch – die Vorurteile, die Afrohaaren entgegengebracht werden, sind vielfältig. Die Suche nach passenden Friseursalons ist schwierig, da der Umgang mit krausem Haar in herkömmlichen Friseurausbildungen nach wie vor nicht gelehrt wird. Somit greift ein Großteil der Menschen mit Afrohaar auf Perücken oder chemische Glättungsmittel zurück – oft auch, um sich einem vorherrschenden Schönheitsideal von glatten Haaren anzugleichen. Das Festival nimmt dieses haariges Problem unter die Lupe und zeigt zum Abschluß drei Kurzfilme, die auf die unterschiedlichste Weise das Thema behandeln: STRONG HAIR,Regie: Kokutekeleza Musebeni, MEDUSA, AFRO HAIR AND OTHER MYTHS, Regie: Johanna Makabi, Adèle Albrespy. Und der Oscar-Preisträger HAIR LOVE erzählt von einem Vater und dem liebevollen Umgang mit dem Afrohaar seiner Tochter.

11. September 2020

Beginn: 20:00

Meu Amigo Fela

My friend Fela

Regie: Joel Zito Araújo, Brasilien 2019, OmeU; 94 min.

MEU AMIGO FELA zeichnet ein vielschichtiges Porträt des nigerianischen Musikers Fela Kuti. Er gilt als Begründer des Afrobeats und rief in Lagos im Jahr 1970 zur Zeit der Militärherrschaft die freie Künstlerrepublik Kalakuta aus. Der Filmtitel verweist auf Carlos Moore, den afro-kubanischen Freund und Biografen Fela Kutis, der den brasilianischen Regisseur Joel Zito Araújo bei dessen Spurensuche nach der Lebensgeschichte des Musikers begleitete.

Wie das Filmporträt zeigt, wurde Fela Kuti von Panafrikanisten wie Patrice Lubumba und Kwame Nkrumah ebenso beeinflusst wie von den afroamerikanischen Bürgerrechtler*innen Angela Davis und Stokely Carmichel, die er 1969 bei einem Studienaufenthalt in den USA persönlich kennenlernte.

Joel Zito Araújo ist einer der prominentesten Vertreter des zeitgenössischen BLACK CINEMA in Brasilien, und sein Film RAÇA über schwarze Ausnahmepersönlichkeiten in der rassistischen brasilianischen Gesellschaft kann bei FilmInitiativ mit deutschen Untertiteln ausgeliehen werden.

12. September 2020

Lusala

Beginn: 20:00

Regie: Mugambi Nthiga; Kenia/Deutschland 2019; OmeU, 61 min.

Der junge Lusala wächst bei seinem gewalttätigen Vater auf dem Land auf. Nachdem er es schafft zu fliehen, wird Lusala von einer wohlhabenden Familie in der Metropole Nairobi adoptiert. Die Erinnerungen an die schrecklichen Kindheitserlebnisse verfolgen den Jungen jedoch immer wieder.

Als er älter wird, muss Lusala sein behütetes Heim allerdings verlassen. Seine Zieheltern beschließen, dass er auf eigenen Beinen stehen soll. Sie besorgen ihm einen Job als Automechaniker und eine kleine, eigene Wohnung über der Garage. Zunächst ist Lusala motiviert, das Beste aus der neuen Situation zu machen, aber die Dämonen der Vergangenheit lassen sich nicht so einfach austreiben.

LUALA ist eine Mischung aus intimem Familiendrama und Psychothriller und das Debüt des kenianischen Schauspielers und Drehbuchautors Mugambi Nthiga, das sich mit der Urbanisierung und den Traumata des Landes Kenia befasst.

27. September 2020

Le Choix d’Ali

Beginn: 20:00

Regie: Amor Hakkar, Frankreich/Belgien/Algerien 2018; OmdU, 93 min.

Ali ist glücklich. Seit zwei Jahren führt er eine Beziehung mit seinem Freund Eric in Paris. Eines Abends bringt ein Anruf seiner Schwester Alis Welt jedoch ins Wanken. Seine in Besançon lebende Mutter erlitt einen Schlaganfall.

Fünf Jahre ist es her, dass Ali die Stadt fluchtartig verließ, weil er schwul ist. In den Augen seiner streng muslimischen Familie ist Homosexualität eine Sünde und sie akzeptierten Ali nicht. Nach dem Schlaganfall seiner Mutter tritt Ali, begleitet von Eric, die gefürchtete Rückreise nach Besançon an, um sie zu besuchen. Ali hofft auf ein friedvolles Wiedersehen und eine rasche Rückkehr nach Paris.

In seinem sechsten Langfilm thematisiert Amor Hakkar schwierige Entscheidungen, mit denen der Protagonist Ali hier konfrontiert wird und die er ganz alleine treffen muss. Mit wenigen Worten wirft der Regisseur ein Licht auf Homosexualität, Islam und die Suche nach sich selbst.

18. Oktober 2020

Beginn: 20:00

Paris Stalingrad

Regie: Hind Meddeb, Frankreich 2019; OmeU, 86 min.

Paris im Sommer 2016: Geflüchtete, die gezwungen sind, in provisorischen Lagern im Stadtteil Stalingrad zu leben, warten auf die Anerkennung ihres Status. Nachdem die Dokumentarfilmerin Hind Medded und der Filmemacher Thim Naccache eine Gruppe junger Flüchtlinge kennenlernen, beschließen sie, deren Alltag zu filmen, um eine Spur der sich im Lager abspielenden Ereignisse zu hinterlassen. Mit der Kamera begleiten sie vor allem Souleymane, einen Heranwachsenden aus Darfur.

Auf den männlich geprägten Alltag mit seinem administrativen Labyrinth, dem Scheitern, den willkürlichen Polizeirazzien und dem unendlichen Wiederaufbau der Camps antwortet Souleymane der Kamera mit Poesie. In diesem Kampf um Anerkennung organisiert sich ein Kollektiv aus Geflüchteten und Aktivist*innen. Sie kümmern sich um die Verteidigung der Menschenrechte, aber auch um kurzfristige Notlösungen und Essensausgaben. PARIS STALINGRAD gibt sowohl den anonymen Migrant*innen als auch der versteckten Realität in Paris ein Gesicht.

29. Oktober 2020

Beginn: 20:00

Störrisch, wild, exotisch – die Vorurteile, die Afrohaaren entgegengebracht werden, sind vielfältig. Die Suche nach passenden Frisörsalons ist schwierig, da der Umgang mit krausem Haar in herkömmlichen Frisörausbildungen nach wie vor nicht gelehrt wird. Somit greift ein Großteil der Menschen mit Afrohaar auf Perücken oder chemische Glättungsmittel zurück – oft auch, um sich einem vorherrschenden Schönheitsideal von glatten Haaren anzugleichen.

STRONG HAIR

Regie: Kokutekeleza Musebeni, Deutschland 2019, 14 min.

STRONG HAIR folgt der afrodeutschen Protagonistin Marie, die von ihrer „Hair Journey“ und davon berichtet, wie unangenehm es ihr bisweilen ist, wenn sie unfrisiert das Haus verlässt.

So. 22.November 2020

AFRIKA KREATIV Workshop

So. 10.Januar 2021

AFRIKA KREATIV Workshop

MEDUSA, AFRO HAIR AND OTHER MYTHS

Regie: Johanna Makabi, Adèle Albrespy, Senegal/Kongo, 19 min.

MEDUSA, AFRO HAIR AND OTHER MYTHS dokumentiert Menschen in London, Paris, Dakar und Marseille in Bezug auf ihre Erfahrungen und Gedanken mit ihrem Afrohaar.

HAIR LOVE

Regie: Matthew A. Cherry; Everett Downing; Jr. Bruce W. Smith

USA 2019; OmeU, 7 min

Im Oscar-Preisträger HAIR LOVE geht es um einen Vater und den liebevollen Umgang mit dem Afrohaar seiner Tochter.