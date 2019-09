Afrika und die europäischen Meister der Moderne

Kombi-Führung Linden-Museum und Staatsgalerie mit Anette Ochsenwadel und Dietmar Neitzke

Im Rahmen dieser Kombi-Führung besuchen Sie zunächst die Ausstellung „Wo ist Afrika?“ im Linden-Museum: Sie fordert auf, die Objekte und die Geschichte der Afrika-Sammlung neu kennen zu lernen und kritisch zu befragen. Den Fragen, wie die afrikanische Kunst nach Europa kam, wer sie sammelte, wie sie beschrieben und in den europäischen Kontext intergriert wurde und welche Rolle sie für die Entstehung der Moderne spielte, soll in einer zweiten Führung in der Staatsgalerie nachgegangen werden.

Das Programm findet in Kooperation mit KUnst+LiteraTUR / Anette Ochsenwadel statt.

Linden-Museum inklusive Staatsgalerie insgesamt 13.30 - 16.30 Uhr

Anmeldung unter:

Tel. 07044-974857 oder E-Mail: anetteochsenwadel@t-online.de