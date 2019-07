Afrikafestival

Afrika gehört gegenwärtig zu einem der wirtschaftlich am schnellsten wachsenden Erdteile der Welt, weshalb eine Kooperation mit afrikanischen Ländern für deutsche Unternehmen zunehmend interessanter ist. Unter dem Motto "We connect the future" bietet die eine Plattform für Information, Bildung, Kontakte und Partnerschaft. Gleich am ersten Wochenende geht es mit viel Musik, Ausstellern aus den Tourismus Bereiche wird das begleite Programm gestalten mit Tanzgruppen vor allem. Selbstverständlich gibt es auch für die kleinen Besucher viel zu entdecken, auch kulinarisch gibt es auf der Messe wieder ein riesiges Angebot für jeden Geschmack.

Vor allem soll das Festival aber eine Plattform für Aussteller bieten. Die wachsende Wirtschaft Afrikas wird hierzulande vor allem im Bereich des Tourismus wahrgenommen. Afrikanische Reiseunternehmen stellen ihre Dienstleistungen ebenso vor wie Travelanbieter aus Deutschland. Das Business-Forum bringt junge Start-Ups aus Afrika sowie Unternehmen in der Diaspora mit dem deutschen Mittelstand in Kontakt. Die ökonomischen Akteure sind es vor allem, die die Messe als einen Ort für Dialog und wirtschaftliche Kooperation auf Augenhöhe schätzen.