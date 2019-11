Afrikanische Märchen & Live-Musik

Ich erzähle afrikanische Märchen, dazu gibt es Musik von Balafon und Kora sowie Gesang. Als Attraktion treten "Djatta, der musikalische Löwe" und "Konjigiba, der freche Affe" auf.

In Afrika sitzt man in Ermangelung an Strom und Fernsehgeräten oft abends im elterlichen Hof zusammen und die Großmutter erzählt den Kindern Geschichten. Dabei unterbricht sie immer wieder und singt die dazugehörigen Lieder. Manchmal wird sie auch von einem Instrument begleitet.

Hier werden einzigartige Geschichten aus Mali, Guinea, dem Senegal und Kongo erzählt.