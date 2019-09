Afrikanische Spuren

Sybille Lampe präsentiert eine Werkschau mit Arbeiten der letzten 25 Jahre, die von ihren langjährigen Aufenthalten in verschiedenen Teilen Afrikas geprägt sind. „Meine Bilder verstehe ich als ‚Liebesbriefe an die Natur und die Menschen auf diesem Kontinent‘. Grandiose Landschaften, endlose Horizonte, Begegnungen mit wunderbaren Menschen, all dies sind großartige tiefe Eindrücke, die zum Motor meiner bildnerischen Arbeit wurden.“

Kreisarchiv Ladenburg, Trajanstr. 66,

Eröffnung: Donnerstag, 24.10.19 / 19 Uhr,

Öffnungszeiten: Mo – Do 9 – 16 Uhr, Fr 9 – 12 Uhr,

Am Sonntag 8.12. ist die Künstlerin von 14 – 17 Uhr anwesend,

Führung: Mittwoch 13.11. / 18 Uhr, Eintritt: frei,

www.kultur-im-kreis.net