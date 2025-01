Afro & Dancehall Workshop mit BLAAKOW aus Paris

Am 02. Februar 2025 besucht uns der international renommierte Tänzer & Choreografen BLAAKOW und gibt einen mehrteiligen Workshop. Blaakow ist ein renommierter Choreograf aus Paris und Organisator des ABDC, des größten Afro-Tanzcamps in Europa, an dem in den letzten zehn Jahren über 100 Lehrer und mehr als 1.500 Schüler teilgenommen haben. Er ist Gewinner mehrerer renommierter europäischer Wettbewerbe, darunter SDK (2014–2015), Battle Afro (2013), HipHop Contest (2013), Everybody Dancehall Italy 2018 und Wanted: Berlin Best Dancer 2015. Blaakow hat über 12 Jahre damit verbracht, verschiedene Afro-Tanzstile zu meistern. Er ist um die Welt gereist, hat sein Fachwissen leidenschaftlich geteilt und andere dazu inspiriert, die reiche Kultur des afrikanischen Tanzes zu umarmen. Mit seinem fundierten Wissen und seiner außergewöhnlichen Vielseitigkeit schafft Blaakow eine integrative Atmosphäre, in der jeder tanzen, lernen und Spaß haben kann – sowohl innerhalb als auch außerhalb des Studios. Zeitplan 14.00 – 16.30 Afro 17.00 – 18.30 Dancehall