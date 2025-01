Afrobeat-Party

Komm und genieß den Beat, die black community, die Erinnerung an den Sommer. Mit westafrikanischen Afrobeats heizen die DJs ein und lassen die Winternacht vergessen.

Wonder Sierra Leone, eine kleine Initiative in Schwäbisch Hall, organisiert die Party für Euch. Wir unterstützen den Austausch zwischen Deutschland und Sierra Leone, indem wir teilen. Lebensfreude, Reichtum, Knowhow, Music, Kosten, Kultur. Wir wollen Sharity statt Charity. Einfach teilen, was wir haben. Beats genießen und dafür Geld geben. Es soll in ein solarangetriebenes Fischerboot für handwerklichen Fischfang an der Küste Sierra Leones fließen. Fischer, Solarexpert*innen, Marktleute und Organisatoren in beiden Ländern sind miteinander im Gespräch, damit das Boot nachhaltig, klimafreundlich und effizient zur Lebensmittelsicherheit in Sierra Leone beitragen kann.

Also Beides: Feiern und Teilen, Yeah!

„Music must awaken people to do their duty as citizens and act“ (Fela Kuti, Gründer des Afrobeat)