Vom Straßenmusiker zum Elektro-Act: Die erste große Europa-Tour

Die Reise von After Cooking begann 2017 auf dem Asphalt: Als Straßenpercussionist begeisterte er sein Publikum zunächst nur mit Töpfen und Eimern. Seit 2020 hat er diesen puristischen Ansatz massiv weiterentwickelt. Durch den gezielten Einsatz von Mikrofontechnik und autodidaktisch erlernten Live-DJ-Tools gelang ihm der Sprung von der Straße auf die Konzertbühnen.

Das Ergebnis ist eine einzigartige Live-Performance, die den Sound moderner elektronischer Musik liefert, dabei aber vollständig auf (ja, wortwörtlich) Schrott und Fundstücken basiert. Nach einer Serie ausverkaufter Shows im Jahr 2024 markiert die aktuelle Europa-Tournee den nächsten großen Meilenstein in seiner Karriere.