After-Musiknacht-Frühschoppen

Lindach-Quartett

Anfang 2012 taten sich Andreas Hitzer und Sven Melber von den bekannten Lindachtalern aus Neidlingen zusammen, um ihre Musik mit Akustikgitarren und zweistimmigem Gesang zu interpretieren. Zur Unterstützung wurde zunächst ein E-Piano eingesetzt, was später durch ein Cajon - eine Holzkiste, auf der mit den Händen getrommelt wird - und Bass-Drum getauscht wurde. Mittlerweile wird ein Schlagzeug und zusätzlich ein E-Bass eingesetzt, was sich als Grundbau für den Sound als optimal herausstellte.Wir unterhalten Sie gerne bei Vereinsfesten, Dorf- und Stadtfesten, Bauwagen, Geburtstagen, Hochzeiten und in Kneipen wie im Hirsch Weilheim, Löwen Wiesensteig und Seestüble Bissingen.Einige Schlager und Stimmungshits wurden von den „großen“ Lindachtalern übernommen. Das Repertoire wurde auch erweitert mit Songs zum Beispiel von STS, Elvis, Johnny Cash, CCR, den Toten Hosen, den Ärzten, den Böhsen Onkelz, den Sportfreunden Stiller, Volbeat und den Foo Fighters.