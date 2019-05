Alle TeilnehmerInnen und Zuschauer sind herzlich zur gemeinsamen After-Run-Party mit Siegerehrung im Göckelesmaier Festzelt bzw. in unseren gemütlichen Firmenlaufbiergarten powered by Bitburger im Frankenstadion eingeladen. Für Bewirtung und musikalische Unterhaltung ist bestens gesorgt. Wir hoffen wieder auf die legendäre Feierlaune aller Teilnehmer! Die Tischreservierung und der Vorverkauf von Verzehrgutscheinen startet Mitte Mai 2019. Barzahlung ist aber an allen Verkaufsständen weiterhin möglich!

Hier der voraussichtliche Zeitplan der Veranstaltung (Stand: Dezember 2018 - Änderungen vorbehalten):

ca. 17:00 Uhr Öffnung des Firmenlaufbiergarten powered by Bitburger 0,0% im Frankenstadion hinter der Tribüne

ca. 20:00 Uhr Beginn der "After-Run-Party" im Göckelesmaier Festzelt auf der Theresienwiese

ca. 21:30 Uhr Siegerehrung (nur im Göckelesmaier Festzelt!!!)

Im und um das Göckelesmaier Festzelt auf der Theresienwiese findet auch in diesem Jahr wieder die große offizielle After-Run-Party mit Siegerehrung powered by Radio Ton statt. Beginn der Feier mit einem DJ von Radio Ton ist für ca. 20:00 Uhr vorgesehen. Die Siegerehrung startet gegen 21:30 Uhr.

Da nicht alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Göckelesmaier Festzelt Platz finden werden, wird es zusätzlich den gemütlichen Firmenlaufbiergarten (ausschliesslich Open Air) powered by Bitburger 0,0% hinter der Tribüne im Frankenstadion mit über 2.000 Sitzplätzen geben. Ein DJ sorgt wieder für beste Unterhaltung. Es wird an insgesamt fünf Ständen und Foodtrucks folgende kulinarischen Leckereien geben: schwäbische Grillspezialitäten, Pasta, Reis-Gemüsepfanne, Burger & Pulled Pork, Desserts und Kaffee. Die alkoholischen Getränke kommen von Bitburger und regionalen Winzern.