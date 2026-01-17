Am Sonntag, den 08.02.2026 steigt unsere legendäre After-Umzugs-Party zum Poltringer Fasnetsumzug.
Achtung! Auch dieses Jahr haben wir wieder schon vor dem Umzug geöffnet!
Info
Jugendclub Poltringen Jahnstraße, 72119 Ammerbuch
Fasching
