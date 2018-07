× Erweitern After Weindorf Party

Megamäßig abgehen bei der After Weindorf Party. Über das Kirchheimer Weindorf muss nicht viel gesagt werden. Seit Jahren feiern jedes Jahr hunderte Menschen im größten Weindorf der Region tolle gemeinsame Momente.Bei der Weindorf - After Party gibt es im Krokodil Club in Kirchheim unter Teck die volle Ladung Mixed Musik für Ohren. Für die richtige musikalische Stimmung sorgen unsere Kroko Resident DJ´s