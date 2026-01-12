After work Balance

Dein besonderer Feierabend

Scala Theater Ludwigsburg Stuttgarter Straße 2, 71638 Ludwigsburg

Einmal im Monat laden wir dich ein zu „After Work Balance“, dem besonderen Feierabendformat im Scala. 

Hier kombinieren wir Entspannung und Inspiration: Genieße interessante Vorträge, spannende Filme, Dokumentationen, Games oder gemeinsames YouTube-Watching in lockerer Atmosphäre.

Mit einem Drink in der Hand kannst du also abschalten, neue Impulse sammeln und den Übergang in den Abend auf besondere Weise gestalten – an der Scala Bar gibt es auch eine feine Auswahl an alkoholfreien Cocktails, die einfach nur Laune machen.

Mach deinen Feierabend zum Highlight – wir freuen uns auf dich!

Info

Freizeit & Erholung
