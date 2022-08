Das berüchtigte schwedische Black Metal-Kollektiv Watain kündigte voller Stolz ihre Co-Headliner-Tournee mit Genre-Ikone Abbath an.

Diese trägt den Titel „Chariots Of Fire European Tour“ und geht im Spätsommer/Frühherbst über die Bühnen. Als Supports dienen die schwedischen Dark-Metaller Tribulation und die schweizerischen Blackened-Deather Bölzer. Damit wird diese Tour ein absolutes Fest für Extreme-Metal-Fans.

„Hiermit kündigen wir euch unsere erste Europatournee zum Album THE AGONY & ECSTASY OF WATAIN an. Der Name der Tour stammt aus der ersten Textzeile des Album-Openers“, erklärt Sänger/Bassist Erik Danielsson von Watain. „Ebenso ist es ein Lobgesang auf den gleichnamigen Bathory-Song. Nicht nur wir sind große Fans von ihnen, sondern auch der einzig wahre Abbath.“ Als Vorgeschmack auf ihr neues Album haben die schwedischen Black-Metaller kürzlich den Song ‘The Howling’ veröffentlicht.

METAL HAMMER präsentiert:

Watain + Abbath + Tribulation + Bölzer — Tour 2022

16.09. Oberhausen, Turbinenhalle

17.09. München, Backstage

27.09. CH-Zürich, Komplex 457

28.09. Filderstadt, Filharmonie

04.10. Hamburg, Markthalle