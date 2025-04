After Work Führung: Ulrich Formann. REMOTE REALITIES

Die neue Kuratorin der Galerie im Prediger, Linnea Streit, führt durch die an drei Standorte verteilte Ausstellung des Wiener Künstlers Ulrich Formann (geb. 1996). Auf Anregung des Gmünder Kunstvereins, zeigt der multidisziplinäre Konzept- und Medienkünstler seine Installationen, die schwer fassbare ökologische und politische Themen im Kunstraum erfahrbar machen, in der Galerie im Kornhaus, der Galerie im Prediger und an der Fassade des Fehrle Parkhauses am Bahnhof. Dabei greift er auf online verfügbare Bilder, Social-Media-Videos und Daten aus Messenger-Diensten zurück. Bei einem Glas Sekt bietet sich zum Schluss der Führung die Gelegenheit, über die erlebten Kunstwerke ins Gespräch zu kommen.