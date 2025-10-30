After Work - AG Fest

Immer donnerstags zwischen 17:00 und 21:45 Uhr übernehmen verschiedene Salacher Vereine die Bewirtung und sorgen für das leibliche Wohl der Gäste. Die Aktion verfolgt mehrere Ziele: Zum einen wird sie zur Unterstützung der Salacher Vereine organisiert, die hier die Möglichkeit haben, sich und ihre Arbeit der Gemeinschaft näher vorzustellen. Zum anderen dient sie der Zusammenführung der Bürgerinnen und Bürger, um das Gemeinschaftsgefühl zu stärken und einen Ort des Austauschs zu schaffen. Im Rahmen der After Work Veranstaltungen können Besucherinnen und Besucher nicht nur entspannen, sondern auch Netzwerken, neue Kontakte knüpfen oder einfach die Gesellschaft der anderen genießen. Besonders im Jubiläumsjahr bietet die Aktion die perfekte Gelegenheit, das lokale Leben zu feiern und in geselliger Runde den Feierabend zu verbringen. Kommen Sie vorbei, lassen Sie den Tag ausklingen und feiern Sie mit uns!