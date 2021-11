After Work-Glühweintour in Stuttgart

Habt ihr Lust, mit den Kollegen mal draussen etwas zu unternehmen? Und dabei soll aber auch etwas stattfinden? Warum verlegt ihr euer Afterwork nicht mal in die Weinberge? Und genießt zusammen einen schönen heißen Glühwein!

Zieht euch was Warmes an und erkundet mit mir die Weinberge in Stuttgart. Bei einem Glühweinstopp in den Weinbergen können wir uns von innen wieder aufwärmen und zwei unterschiedliche Glühweine aus Stuttgart genießen.

Falls ihr danach noch Einkehren wollt, gebt mir rechtzeitig Bescheid, dann kann ich euch Tipps für die umliegende Gastronomie geben.

Individuelle Anpassungen der Tour auf eure Gruppe sind nach Absprache möglich.

VERANSTALTUNGSORT: 48°46'31.7"N 9°17'17.5"E

Uhlbach, 70329 Stuttgart