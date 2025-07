After Work im Heilbad Hoheneck

Am 30.4. nach der Arbeit noch nichts vor? Dann kommen Sie zu unser neues After Work Event im Heilbad Hoheneck, gerne auch mit Ihren Freunden oder den Kollegen!

Hier können Sie nach dem Arbeitstag bei cooler House Musik zur Ruhe kommen. Von 18 bis 21 Uhr verwandelt sich das Heilbad in Ihre „Work-Life-Pause“ – Networken, Snacken, Chillen und natürlich Baden an einem Ort. Das Heilbad wird am Abend in schönes chilliges, buntes Licht getaucht.

Ausgewählte Snacks und Getränke (Softdrinks, Cocktails, Bier,…) werden vom Café und Restaurants am Heilbad Hoheneck serviert. Perfekt um zusammen auf den Feierabend anzustoßen und Bergfest zu feiern.

Das After Work Event findet von März bis Oktober jeden letzten Mittwoch im Monat statt, lediglich der Termin im Mai entfällt aufgrund unserer Schließzeit. Das sind die nächsten Termine: 30. April 25. Juni 30. Juli 27. August 24. September 29. Oktober

Wir freuen uns auf einen entspannten Abend mit Ihnen!