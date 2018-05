Schimmelreiter, Blanker Hans und Lütje Deern

Kuratorenführung mit Dr. Petra Lanfermann und szenische Rezitation mit Lisa Kraus und Rüdiger Erk.

Im Rahmen der Ausstellung der Städtischen Galerie Bietigheim-Bissingen „Im Bann der Nordsee. Die norddeutsche Landschaft seit 1900“ findet am Donnerstag, den 24. Mai um 18.30 Uhr eine besondere Veranstaltung statt: Die stellvertretende Galerieleiterin Dr. Petra Lanfermann erläutert ausgewählte Werke der Ausstellung, begleitet von den beiden Schauspielern Lisa Kraus und Rüdiger Erk, die sowohl bekannte Klassiker von Theodor Storm und Heinrich Heine als auch Anekdoten zu Störtebeker oder seekranke Liebende rezitieren und inszenieren: „Im Bann der Nordsee“ – ein Erlebnis zwischen stürmischer See und beruhigender Meeresstille. So werden maritime norddeutsche Landschaften von 31 namhaften Künstlern seit der klassischen Moderne – darunter Poppe Folkerts, Hans Trimborn, Karl Schmidt-Rottluff und Emil Nolde – bis zur Gegenwartskunst – lebendig, Wind und Wellen nahezu spürbar.