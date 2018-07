After-Work meets Poetry Slam

Entdecken Sie die Welt der Schwaben von einer Seite, die Sie so nicht erwarten.Maultaschen, Spätzle mit Saitenwürstle und Kehrwoche – das ist das, was man landläufig als typisch schwäbisch bezeichnet. Aber es geht auch anders!Das Highlight des Abends: Der 1-Mann-Poetry-Slam mit Wolfgang Heyer:Schwäbisch oder Hochdeutsch, das ist hier die Frage. Was klingt schöner? Wolfgang Heyer reimt Sie in die wohlverdiente Extase - überzeugt mal mit hohem Sprachtempo, mal mit kreativem Wortwitz und mal mit heiteren Alltagserlebnissen. Als Moderator, Show-Maker und Finalist der Baden-Württembergischen Meisterschaft 2016, ist Wolfgang Heyer schon seit 2010 auf den süddeutschen Bühnen beliebt. Die Rarität: Er kombiniert schwäbischen Dialekt mit launigem Schriftdeutsch. Aktuell arbeitet er an der Veröffentlichung seines ersten Buches und genießt die Zusammenarbeit mit seinem Bruder Holger bei der Solo-Show „Heyer & Heyer – Brothers on Fire“.Von DJ André Chors gibt’s jede Menge Hits aus dem Ländle auf die Ohren: von den Fantastischen Vier, Cro über Xavier Naidoo bis Glasperlenspiel.