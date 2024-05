After Work Metzingen

DJ, Drinks & Food am Metzinger Marktplatz

Am Donnerstag den 13. Juni 2024 ist es soweit: Die MMT lädt von 17 bis 21 Uhr zum zweiten Metzinger After Work auf dem Marktplatz ein!

Die Veranstaltung ist eine weitere Aktion im Rahmen der 2023 neu ins Leben gerufenen Initiative #kaufimstädtle.

Die Vision der Metzingen Marketing und Tourismus GmbH ist es, dadurch die Innenstadt zu beleben und dabei ein breitgefächertes Publikum anzusprechen.

Denn was gibt es Schöneres, als mit den Kollegen direkt nach dem Büro gemeinsam zum Metzinger After Work zu gehen – dabei den Tag Revué passieren lassen bei chilligen Beats und einem angesagten Drink?

Ohnehin ist an diesem Abend so einiges geboten: Für eine gesellige Atmosphäre sorgen sommerliche Beats, zum Verweilen gibt’s sicher für jeden die passende und bevorzugte Variante: Es gibt wieder die lauschigen Sommer-Inseln direkt vor dem Rathaus, oder man nimmt einfach Platz auf einem der bequemen MMT-Liegestühlen und – last but not least – man nimmt gleich direkt bei einem der Markplatz-Gastronomen Platz, um sich dort von der Musik und einem kühlen Drink in den Feierabend grooven zu lassen.

Für passend sommerlich leichte Food-Spezialitäten ist gesorgt.

Freuen Sie sich auf ein vielfältiges Getränkeangebot: bei den Markplatz-Gastronomen gibt es verschiedene Weine, Bier, Aperol Spritz to go sowie selbstverständlich auch alkoholfreie Getränke.