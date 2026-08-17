After Work-Party auf dem Bourg-Lès-Valence-Platz

Genießen Sie den Bourg-Lès-Valence-Platz hinter dem Rathaus im neuen Gewand mit Sitzmöglichkeiten, Schirmen und Pflanzen. Bei flotter Musik werden Ihnen bei diesem Event afrikanische Spezialitäten zum Essen und natürlich auch Getränke geboten. Wir runden diese Party mit einem Bücherstand ab, wo Sie in fremdsprachlicher aber auch deutscher Literatur stöbern und schmökern können, natürlich zum Sonderpreis.