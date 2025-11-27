After-Work Party im Mauerwerk (mit DJ Vogue)

Wir denken zurück an die tollen „eng&laut“ Abende im Dolce Vita…

Das waren Partys voller Freude, netten Menschen und guter Musik. Warum das nicht wieder aufleben lassen…

Wir räumen unsere Tische raus, stellen das DJ-Pult rein und schon sind wir bereit für euch!

Wenn Ihr am Abend den Stift, den Meterstab oder die Kreide fallen lasst, dann packt ein paar nette Kollegen ein und kommt ins Mauerwerk…

…zum Tanzen, quatschen, einen Happen essen und ein paar leckere Drinks genießen!!!

DJ Vogue gibt mit der richtigen Songauswahl den Takt an und wir schwingen uns schon mal ein auf das kommende Wochenende.

Und wenn das Wetter richtig gut ist, dann gehen wir mit dem DJ-Set auf die Terrasse!!!