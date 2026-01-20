After-Work Party im Mauerwerk (mit DJ Vogue)

So wie es aussieht wird die After-Work Party im Mauerwerk zu einer neuen Marke…

2025 waren das Partys voller Freude, netten Menschen und guter Musik. Warum das nicht regelmäßig weiterführen…

Ab diesem Jahr wollen wir im 2-monatigen Rhythmus unsere Tische rausräumen und stellen stattdessen das DJ-Pult rein und schon sind wir wieder bereit für euch!

Wenn Ihr am Abend den Stift, den Meterstab oder die Kreide fallen lasst, dann packt ein paar nette Kollegen ein und kommt ins Mauerwerk…

…zum Tanzen, quatschen und ein paar leckere Drinks genießen!!!

DJ Vogue gibt mit der richtigen Songauswahl den Takt an und wir schwingen uns schon mal ein auf das kommende Wochenende.

Der Eintritt ist frei, wir freuen uns einfach wenn viele kommen und Spaß haben.

Um 22 Uhr machen wir dann Feierabend…