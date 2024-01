Faschingsdienstag BOA

Mittlerweile ist der Faschingsdienstag in der Boa eine Kultveranstaltung. Jeder der Rang und Namen hat stattet der Boa einen Besuch ab.

Die beste Faschingsparty der Innenstadt findet ab 15.30 Uhr nach dem großen Stuttgarter Faschingsumzug in der Boa statt dann öffnet Stuttgarts ältester Club zum After Faschingsclubbing. Einfach dem Umzug folgen und direkt in der Boa weiterfeiern! Heute erlebt Ihr die längste Boaparty des Jahres von 15.30 Uhr bis morgens um 3 Uhr.

DJ Cici K. wird Euch heute mit Best of mixed Music und Faschingshits erfreuen.