Feierabend nach getaner Arbeit – die Lauffener Weingärtner laden demnächst zur „After Work Party“ ein. Von April an öffnet der Innovationsführer unter den württembergischen Weingenossenschaften jeweils am ersten Mittwoch des Monats (außer 1. Mai) seinen Garten Im Brühl 48 in Lauffen am Neckar für einen gemütlichen Ausklang des Berufsalltags. In entspannter Atmosphäre können dort kulinarische Köstlichkeiten vom Grill, serviert von der Metzgerei-Partyservice Kopf (Lauffen), verkostet werden. Dazu werden die tollen Weine aus den Lauffener und Mundelsheimer Kellern gereicht.

Die „After Work Party“ findet an jedem ersten Mittwoch von April bis September von 17 bis 22 Uhr statt. Der Eintritt ist frei und die Lauffener Weingärtner freuen sich auf möglichst viele Gäste, die nach der Arbeit in fröhlicher Runde den Tag ausklingen lassen möchten.

Termine:

3. April

30. April (statt 1.Mai, wegen des Feiertags)

5. Juni