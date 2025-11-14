After-Work-Shinrinyoku in Tauberbischofsheim

Waldbaden geht immer - außer bei Sturm und Gewitter.

Nach einem langen Arbeitstag bzw. einer stressigen Arbeitswoche die Natur genießen – beim After-Work-Waldbad für Entspannung und Erholung. In nur zwei Stunden tauchst du ein in die beruhigende Atmosphäre des Waldes, lässt den Stress hinter dir und findest zu innerer Ruhe. Durch achtsame Übungen, sanfte Bewegungen und meditative Momente im Grünen kommst du wieder ins Gleichgewicht. Perfekt, um den Kopf frei zu bekommen, neue Energie zu tanken und den Tag entspannt ausklingen zu lassen.

Mitzubringen sind (dem Wetter angepasst):

Bequeme lange Kleidung (am besten Zwiebellook), Kopfbedeckung und feste Schuhe (auch Barefoots), evtl. Regenkleidung/Wechselsachen kleine Brotzeit und genügend zu Trinken.