"After-Work-Stochern" - Mit dem Stocherkahn auf dem Neckar

Einmal im Leben auf dem Neckar stehen und einen Stocherkahn am Nepomukhaus vorbei stochern! Sie haben es sicher schon bemerkt: die Stocherkähne gibt es nun auch bei uns in Rottenburg.

Beim After-Work-Stochern laden wir Sie ein, mit dem städtischen Stocherkahn mitzufahren und das Stochern vielleicht auch selbst auszuprobieren. Der gutmütige Holzkahn wird mit einer langen Stange über den Neckar bewegt. Es braucht Kraft, aber vor allem gute Technik und viel Übung, dann klappt es mit dem Stochern! Ob Sie nur Gast sein wollen oder das Stochern selbst ausprobieren wollen, Sie werden auf jeden Fall die unvergessliche Atmosphäre auf dem Neckar genießen.

Termine:

jeweils mittwochs im Juni 2024 ab 19.00 Uhr

Anmeldungen:

Immer bis montags vor dem Termin bei der Stadtverwaltung Rottenburg a.N. Telefon: 07472 / 165-544 oder per E-Mail an buergerengagement@rottenburg.de