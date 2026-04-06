Sundowner im Weingut Hirschmüller

Oberhalb des Neckars mit Blick über die Lauffener Weinberge feine Weine und kleine Speisen genießen. Die Terrasse am Weingut Hirschmüller ist die perfekte Location für einen Sundowner.

Beim After-Work-Sundowner auf dem Weingut Hirschmüller genießt Du tolle Weine und Sekte vom Weingut Hirschmüller und kleine Speisen.

Kulisse für dieses Sundowner-Weinerlebnis im HeilbronnerLand ist die wunderschöne Landschaft im Neckartal und der Sonnenuntergang inmitten der Lauffener Weinberge auf der Terrasse und im Hof des Weingut Hirschmüller.

Bei unbeständigem Wetter findet die Veranstaltung innen statt.