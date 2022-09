Nach der Arbeit nochmals raus in die Natur? Dann kommen Sie mit auf eine kurze Wanderung rund um den Götzenberg mit herrlicher Aussicht. Natürlich gibt’s unterwegs auch eine 2er Weinverkostung mit Snack.

Und wer will hat anschließend die Möglichkeit des Einkehrschwungs in einem typisch schwäbischen Lokal in Stuttgart-Uhlbach.

(Reservierung vorab empfehlenswert!)