Es ist wieder Zeit um anzustoßen! Das Weingut Fischer und das @phonk_magazin laden ein gemeinsam in den Sommer zu starten. Dazu gibt es Kleinigkeiten und natürlich ein oder zwei (oder drei) Gläser gut gekühlten Vino auf die Hand!

Weil es sich an der frischen Luft besser genießen lässt ist die Sommerterrasse natürlich geöffnet!☀️ Und falls es etwas Nass wird 🌧️- auch kein Problem ! Dann gehts in die Weinstube oder in die Lounge 🥂

Musik gibt es ab 18:00 Uhr auf die Ohren !

Bist du dabei?