Mittwochs nach der Arbeit noch nichts vor? Dann kommen Sie zu unserem After Work Event im Heilbad Hoheneck, gerne auch mit Ihren Freunden oder den Kollegen!
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Heilbad Hoheneck Uferstraße 50, 71642 Ludwigsburg
Freizeit & Erholung
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Mittwochs nach der Arbeit noch nichts vor? Dann kommen Sie zu unserem After Work Event im Heilbad Hoheneck, gerne auch mit Ihren Freunden oder den Kollegen!
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