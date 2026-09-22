Jeden zweiten Mittwoch im Monat lädt der Gemeindeverein Warmbronn e.V. zum afterwork ein. Ohne großes Programm, ganz unkompliziert: ein paar Häppchen, gute Drinks und nette Gespräche mit Menschen aus Warmbronn. Ob du auf dem Heimweg (von der Arbeit) kurz hereinschaust, dich mit Freunden triffst oder neue Leute kennenlernen möchtest – beim After work geht es vor allem darum, gemeinsam eine gute Zeit zu haben. Die Abende haben sich inzwischen zu einem festen Treffpunkt im Ort entwickelt. Viele Besucher*innen schätzen die entspannte Atmosphäre, die offene Begegnung und die Möglichkeit, mit neuen Menschen in den Austausch zu gehen oder alte Bekanntschaften zu pflegen.