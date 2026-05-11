After work

Lassen Sie den (Büro-)Alltag hinter sich, bringen Sie Ihre Kolleg:innen mit und starten Sie den Feierabend mit einem anregenden Museumsbesuch. Nach einem Rundgang durch die aktuelle Ausstellung findet in den Studios der kreative Teil statt.

Thema: Zeichnen mit Nadel und Faden

Zeichnen geht auch ohne Stift: In diesem Workshop entstehen Linien und Formen mit Nadel und Faden. Auf einem Netz sticken die Teilnehmer:innen eigene Motive und entdecken dabei eine ganz neue Art des Zeichnens. Bunte Wollfäden schaffen spannende Strukturen und laden zum Experimentieren ein.