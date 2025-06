Aftershowpary: Queerphoria

LISL schreibt intime und gleichzeitig riesengroße Indie-Hymnen und klingt nach englischer Riviera oder einem Roadtrip von Portland nach New York.

Tatsächlich aber ist LISL eines der noch bestgehüteten Geheimnisse der deutschen Musikszene, heißt Lisa-Marie Kämpf und kommt aus Würzburg. Das klingt erst mal lokal-heimelig, denn eine „Lisl“ kokettiert mit bayerischem Lokalkolorit: Die Abkürzung lässt im Kopf ein Bild vom frechen, unprätentiösen Mädchen entstehen.

Das musikalische Alter Ego aber ist eine LISL, die ihre Seele und Gedankenwelt via deepem, englischen Songtexten Gen-Z-relatable in die Öffentlichkeit trägt. Ihr zeitgenössischer Indie-Rock steht in der Tradition von Liz Phair, Ani DiFranco, Lucinda Williams oder That Dog, die in den 90ern händeweise gitarrensatte Samen säten – und knüpft im Heute an Phoebe Bridgers, Lucy Dacus, BECKS, Florence Armand, mxmtoon oder Julien Baker an.

Es geht um mentale Gesundheit, Existenz- und Zukunftsängste, soziale und alltägliche Struggles und um ihren eigenen Kopf, mit dem sie, wie sie selber sagt, „viel im Austausch ist“. Mit Hilfe von Notizen und Sprachmemos hält sie die manchmal starken Gefühle und Gedanken fest, um dann daraus Songtexte entstehen zu lassen. Die LISL-Kombi aus warmer Stimme, kraftvoller Instrumentierung und sensiblen Lyrics gibt ihrer Gedankenwelt die Bühne, um dort ihre Gen-Z-Erfahrungen und universelles Coming of Age perfekt einzufangen: unverblümt, direkt und bereit, ihre vulnerable und private Seite zu zeigen.