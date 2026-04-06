Afterwork–Stocherkahnfahrt

Der Stocherkahn gehört zu Tübingen wie der Hölderlinturm ans Neckarufer.

Man sitzt sich zu mehreren gegenüber, lehnt sich entspannt zurück, „schwätzt“ miteinander und bewundert dabei die romantische Kulisse der Tübinger Neckarfront – vorbei am Hölderlinturm, an der Burse, am Stift und an Schloss Hohentübingen.

Genießen Sie eine Fahrt auf dem Neckar nach getaner Arbeit mit Kollegen oder Freunden. Ein Feierabendgetränk ist inklusive.

Lange war das Kahnfahren nur jenen vorbehalten, die wie die Tübinger Studentenverbindungen eigene Kähne besaßen. Heute genießen alle das Erlebnis einer Fahrt entlang der großen Sehenswürdigkeiten Tübingens.