Ein Sommerabend am Wasser mit Musik, Cocktails und guter Laune

Beim Afterwork am Neckarstrand verwandelt sich das Neckarufer in eine entspannte Open-Air-Lounge mit Urlaubsflair. In lockerer Atmosphäre lädt die Stadtverwaltung Remseck am Neckar dazu ein, den Feierabend direkt am Wasser ausklingen zu lassen – mit kühlen Getränken, guter Musik und netten Begegnungen.

Für den passenden Sound sorgt DJ PD, ein Remsecker DJ, der mit sommerlichen Beats und lässigen Rhythmen für beste Stimmung sorgt. Ob entspannt auf einem Liegestuhl, beim Tanzen im Sand oder beim Plausch mit Kolleginnen und Freunden – das Afterwork bietet die perfekte Gelegenheit, um den Tag entspannt ausklingen zu lassen und neue Energie für die Woche zu tanken.

Dazu gibt es eine Auswahl an Cocktails und Erfrischungen, die das sommerliche Lebensgefühl abrunden.

Ein Abend für alle, die Musik, Sommer und das besondere Flair am Wasser lieben.