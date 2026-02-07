Afterwork im Weinkonvent: White Party

working from nie to wine!

bis

Weinkonvent Dürrenzimmern Meimsheimer Straße 11, 74336 Brackenheim

Jeden 1. Donnerstag im Monat (Außer Januar, Juni, September) findet im Weinkonvent das Afterwork mit wechselnden Themenschwerpunkten statt. Ohne Voranmeldung und Reservierung - einfach vorbei kommen! 

Die Vinothek im Weinkonvent Dürrenzimmern lädt zum stilvollen Probieren der Weine im besonderen Ambiente ein.

(Ausnahme Januar, Juni, September)

5. Februar, Après Ski

5. März, Frühling im Weinkonvent

2. April, Gründonnerstag

7.Mai, Best of Burgunder

2. Juli, White Party

6. August, BBQ-Party

1. Oktober, Tag der (W)Einheit!  

5. November, Tintenherz!  

4. Dezember, Welcome Christmas Party!

Info

Weinkonvent Dürrenzimmern
Weinkonvent Dürrenzimmern Meimsheimer Straße 11, 74336 Brackenheim
Freizeit & Erholung
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