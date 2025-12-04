Afterwork im Weinkonvent

Jeden 1. Donnerstag im Monat (Außer Januar & August) findet im Weinkonvent das Afterwork mit wechselnden Themenschwerpunkten statt. Ohne Voranmeldung und Reservierung - einfach vorbei kommen!
(Ausnahme Januar & August)
6. Februar, Après Ski
6. März, Frühling im Weinkonvent
3. April, Best of Burgunder
17. April, Gründonnerstag
5. Juni, Sommer, Sonne & Rosé!
3. Juli, White Party
1. August, BBQ-Party
2. Oktober, Tag der (W)Einheit! Neuer Wein und Württemberger. Catering: Fleischkäs-Weckle
6. November, Tintenherz! Rotweine aus dem Holz.
4. Dezember, Welcome Christmas Party!