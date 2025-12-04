Afterwork im Weinkonvent

Jeden 1. Donnerstag im Monat (Außer Januar & August) findet im Weinkonvent das Afterwork mit wechselnden Themenschwerpunkten statt. Ohne Voranmeldung und Reservierung - einfach vorbei kommen!

(Ausnahme Januar & August)

6. Februar, Après Ski

6. März, Frühling im Weinkonvent

3. April, Best of Burgunder

17. April, Gründonnerstag

5. Juni, Sommer, Sonne & Rosé!

3. Juli, White Party

1. August, BBQ-Party

2. Oktober, Tag der (W)Einheit! Neuer Wein und Württemberger. Catering: Fleischkäs-Weckle

6. November, Tintenherz! Rotweine aus dem Holz.

4. Dezember, Welcome Christmas Party!