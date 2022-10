Afterwork Kneipentour

Geführter Rundgang in der Esslinger Innenstadt

In den Feierabend mit einem geführtem Rundgang über die Esslinger Kneipenszene. Anschließend kann in eine Esslinger Kneipe zum kühlen Feierabendbier o. ä. eingekehrt werden!

Treffpunkt ist am Eingang des Stadtmuseums, Hafenmarkt 7.

Die aktuelle Ausstellung im Stadtmuseum im Gelben Haus, „Kneipentour. Orte der Geselligkeit in Esslingen“ bietet einen Überblick über Kneipen und Wirtshäuser in Esslingen vom Mittelalter bis heute. Die ausgestellten Objekte erinnern an legendäre Esslinger Wirtshäuser und ihre einzigartige Atmosphäre, an Kneipennächte sowie Originale unter den Gästen und Wirt:innen.