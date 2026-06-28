AfterWork mit Viola

Wir teilen den Weingutsalltag und öffnen unsere Tore zur Weinlounge im Wartbergsaal, LÖWENHERZ-Zimmer oder je nach wetter auf dem ganzen Gutshof.

Packt eure Freunde und Bekannte ein zu unserer entspannten Weinlounge mit feinen Klängen und Speisen von Astrid.

Die Winzerfamilie macht Betriebsbesichtigungen und freut sich auf ein belebtes Weingut. Alle Türen und Tore sind geöffnet und laden zum Verweilen, Genießen sowie Erleben ein.

Im Winter findet das WeinEvent in den schönen Weingutsräumlichkeiten Löwenherz-Zimmer und Wartberg-Saal, im Sommer auf dem Gutshof statt.