AfterWork mit Viola

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Weingut Albrecht-Kiessling Im Breitenloch 37, 74076 Heilbronn

Wir teilen den Weingutsalltag und öffnen unsere Tore zur Weinlounge im Wartbergsaal, LÖWENHERZ-Zimmer oder je nach wetter auf dem ganzen Gutshof.

Packt eure Freunde und Bekannte ein zu unserer entspannten Weinlounge mit feinen Klängen und Speisen von Astrid.

Die Winzerfamilie macht Betriebsbesichtigungen und freut sich auf ein belebtes Weingut. Alle Türen und Tore sind geöffnet und laden zum Verweilen, Genießen sowie Erleben ein. 

Im Winter findet das WeinEvent in den schönen Weingutsräumlichkeiten Löwenherz-Zimmer und Wartberg-Saal, im Sommer auf dem Gutshof statt.

Info

Weingut Albrecht-Kissling

https://www.facebook.com/WeingutAlbrechtKiesslingHeilbronn

Weingut Albrecht-Kiessling Im Breitenloch 37, 74076 Heilbronn
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