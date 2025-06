Afterwork-Party auf dem Deutschordenplatz

Die Afterwork-Saison 2025 geht, passend zu den sommerlich heißen Temperaturen, in den Sommermodus auf dem Deutschordenplatz. Zum Feierabend heißt es wieder: den Tag noch mit Kolleginnen und Kollegen in gemütlicher Atmosphäre ausklingen lassen.

An verschiedenen „Locations“ gibt es über die Sommersaison hinweg ein abwechslungsreiches Programm im Stadtgebiet geben - ob DJ oder Livemusik, Pasta oder Burger sowie spritzige Getränke und Cocktails. Die Stadt Bad Mergentheim und viele Partner freuen sich gemeinsam auf eine erfolgreiche und abwechslungsreiche Afterwork-Saison. Die vergangenen Events fanden auf dem Marktplatz und dem neugestalteten Gänsmarkt statt.

Ab 16 Uhr wieder coole Drinks und Cocktails von Chames Roth und seiner „MietBar“. Regionale Weine schenkt wieder Winzerhof Strebel aus Beckstein aus. Für gute Laune sorgt wieder „DJ Sven“

Für die Veranstaltung ist die Überfahrt über den Deutschordenplatz zwischen 14 und 23 Uhr nicht möglich.

Die nächsten Afterwork-Veranstaltungen finden am 4. September und 2. Oktober, jeweils donnerstags ab 16 Uhr an verschiedenen Plätzen in der Innenstadt statt. Bei schlechtem Wetter werden die Veranstaltungen kurzfristig abgesagt. Weitere und aktuelle Informationen unter www.bad-mergentheim.de.