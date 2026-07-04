Afterwork auf dem Deutschordenplatz

Nach dem Feierabend den Tag noch mit den Kolleginnen und Kollegen ausklingen lassen? Das geht besonders gut, wenn es in der Innenstadt wieder heißt: Afterwork.

Traditionell gibt es einmal im Monat von Mai bis September an verschiedenen Locations ein abwechslungsreiches Programm - ob DJ oder Livemusik, Pasta, Flammkuchen oder Burger sowie spritzige Getränke und Cocktails.

Wir freuen uns auf das sommerliche Afterwork Event auf dem Deutschordenplatz.