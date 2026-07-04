Afterwork auf dem Deutschordenplatz

Nach dem Feierabend den Tag noch mit den Kolleginnen und Kollegen ausklingen lassen? Das geht besonders gut, wenn es in der Innenstadt wieder heißt: Afterwork.
Traditionell gibt es einmal im Monat von Mai bis September an verschiedenen Locations ein abwechslungsreiches Programm - ob DJ oder Livemusik, Pasta, Flammkuchen oder Burger sowie spritzige Getränke und Cocktails.
Wir freuen uns auf das sommerliche Afterwork Event auf dem Deutschordenplatz.
Info
Deutschordensplatz Bad Mergentheim Pfarrgang, 97980 Bad Mergentheim
Partys & Clubs