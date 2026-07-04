Afterwork auf dem Deutschordenplatz

bis

Deutschordensplatz Bad Mergentheim Pfarrgang, 97980 Bad Mergentheim

Nach dem Feierabend den Tag noch mit den Kolleginnen und Kollegen ausklingen lassen? Das geht besonders gut, wenn es in der Innenstadt wieder heißt: Afterwork.

Traditionell gibt es einmal im Monat von Mai bis September an verschiedenen Locations ein abwechslungsreiches Programm - ob DJ oder Livemusik, Pasta, Flammkuchen oder Burger sowie spritzige Getränke und Cocktails.

Wir freuen uns auf das sommerliche Afterwork Event auf dem Deutschordenplatz.

Info

Deutschordensplatz Bad Mergentheim Pfarrgang, 97980 Bad Mergentheim
Partys & Clubs
bis
Google Kalender - Afterwork auf dem Deutschordenplatz - 2026-08-27 16:00:00 Google Yahoo Kalender - Afterwork auf dem Deutschordenplatz - 2026-08-27 16:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Afterwork auf dem Deutschordenplatz - 2026-08-27 16:00:00 Outlook iCalendar - Afterwork auf dem Deutschordenplatz - 2026-08-27 16:00:00 ical

Tags