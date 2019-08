× Erweitern © Göttmann Afterwork-Party

DIE HÖCHSTE PARTY IM KREIS HEIDELBERG

Die besten DJs der Region sorgen für eine unvergessliche Partynacht in außergewöhnlicher Atmosphäre auf dem Zauberhaften Landgut Lingental.

VIP-Sitzplatzreservierung: Die Afterwork-Party findet auf zwei Ebenen statt. Auf der Galerie können Sitzplätze an Tischen gebucht werden. Diese Tische befinden sich direkt in erster Reihe an der Galerie und die Sitzplätze sind limitiert. Einen kompletten Tisch für 10 Personen gibt es zum Sondertarif. Für Geburtstage, Firmen usw. können auf Wunsch individuelle Arrangements zusammengestellt werden. Infos unter www.goettmann.com

Kostenlose Parkplätze direkt vor Ort + Taxi-Service + WLAN

Beginn: 20 Uhr, Einlass ab 19:45 Uhr , Ticket VVK ab € 12,- (zzgl. Gebühren) Abendkasse € 15,-

Location: Zauberhaftes Landgut Lingental, Lingentaler Hof 2-10, 69181 Leimen

Vorverkaufstellen: Heidelberg: Zigarren Grimm, Rhein-Neckar-Zeitung. Leimen: Landgut Lingental. Schönau: Göttmann Events. Wiesenbach: Sun&Relax