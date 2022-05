Afterwork-Party

Das Restaurant am Stadtpark bietet mit seinen Räumlichkeiten und im Außenbereich mit einer echt außergewöhnlichen Terrasse einen wunderbaren Rahmen, um sich bei hoffentlich schönem Wetter auszutauschen und über kreative Projekte zu sprechen.

Schon oft ist in der fast 20-jährigen Geschichte des medienforums manch fruchtbare Kooperation zustande gekommen. Heute sind neue, nachhaltige, kreative Ideen für unsere zukünftigen Treffen gefragt, und diese möchten wir gemeinsam vorantreiben.

Manchmal reicht ein Impuls, oft wird im Gespräch eine gute Idee geboren - das medienforum ist ein Netzwerk, das den Kreativ- und Medienstandort Kreis Göppingen forcieren soll. Die Initiatoren sorgen für ein Willkommensgetränk und kleine Snacks.

Um Anmeldung unter kontakt@medienforum-gp.de wird gebeten. Weitere Informationen: www.medienforum-gp.de

Das medienforum Kreis Göppingen findet nun zweimal im Jahr statt. Eingeladen sind alle Firmen und Einzelpersonen, die in den Medien und deren artverwandten Bereichen tätig sind. Gemeinsam bilden wir ein Netzwerk, um den Kreis Göppingen auch als Medienstandort aufzubauen. Das Medienforum besteht nun schon seit 2003. Damals als Einzelveranstaltung und Medienmeeting der Region Stuttgart in der Göppinger Chapel organisiert, haben sich die Initianten auf den Weg gemacht, ein turnusgemäße Veranstaltungsform zu kreieren. Über die knapp 18 Jahre hinweg – außer die letzten Zwei Jahre Corona - sind so knapp 100 Netzwerkveranstaltungen mit fast 4.000 Besuchern. geworden Gerne wird dabei der Netzwerkgedanke weitergesponnen mit anderen Kreativzirkeln wie etwa dem Gründergrillen und dem Netzwerkfrühstück Göppingen. Wirtschaft lebt von machen – Kunst, Kultur und Medien ebenfalls – und manchmal finden sie auch sehr gut zusammen.

(Restaurant am Stadtpark, Stadthalle Göppingen, Blumenstraße 41 in Göppingen – Parkplätze ausreichend vorhanden)