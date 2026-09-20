Singen tut gut – der Seele und dem Herzen.

Gemeinsam zu singen kann das Wohlbefi nden stärken, Stress abbauen und das Gefühl von Verbundenheit fördern.

Deshalb laden wir Sie herzlich zu einem Afterwork Singen ins Cafe Samocca, einem Inklusionsangebot der Samariterstiftung, ein.

Die Freude am gemeinsamen Erleben steht im Mittelpunkt. Kommen Sie vorbei und erleben Sie wie Musik Kraft schenken und die seelische Gesundheit unterstützen kann.

Begleitet werden wir von drei Musikerinnen an Klavier und Gitarre.