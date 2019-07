× Erweitern @ Göttmann Events Afterwork-Summer-Special

Afterwork-Party Summer-Special

DIE HÖCHSTE PARTY IM KREIS HEIDELBERG

Um 18 Uhr öffnet der Biergarten mit sommerlichen Speisen aus den beliebtesten Urlaubsländern.

Coole Rhythmen am See · Cocktailbar · Party in der Festhalle ab 21 Uhr

DJ H MOTION – bekannt aus dem legendären Schwimmbad-Club sorgt für eine unvergessliche Partynacht in außergewöhnlicher Atmosphäre auf dem Zauberhaften Landgut Lingental.